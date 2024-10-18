Кечинов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится в субботу, 19 октября.

«Непонятно, в каком состоянии находятся команды после перерыва, как себя чувствуют легионеры «Краснодара» после сборных. Но и про «Спартак» можно сказать то же самое. «Краснодар» — лидер по игре. У «Спартака» есть игра, понимаем, за счёт чего хотят добиваться положительного результата. Если будет порядок в обороне, то шансы на победу у «Спартака» хорошие. Думаю, болельщиков будет много», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.