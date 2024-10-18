Гонсалес: в «Краснодаре» собраны игроки разных национальностей, но на поле мы все братья

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о большом количестве латиноамериканцев в составе «быков».

«Для меня это точно плюс, ха-ха. Я только недавно пополнил команду, а в таком окружении адаптация протекает гораздо быстрее и легче. Повседневное общение — очень важный момент. В «Краснодаре» собрались ребята из разных уголков света, но на поле мы все братья, объединённые общей целью, и готовы, образно говоря, умереть друг за друга», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».