Аршавин заявил, что не видит проблем для того, чтобы Мостовой прошёл стажировку в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой может пройти стажировку в санкт-петербургском клубе, если ему будет интересно. По словам Аршавина, сине-бело-голубые не смогут отказать Мостовому в такой просьбе.

— Есть ли вероятность, что мы увидим Мостового на стажировке в «Зените»?

— Если он попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Он в хороших отношениях с Александром Ивановичем, я не вижу проблем для этого.

— Мостовой может что-то дать команде?

— Вообще на стажировке человек должен принимать, а не давать. В тренерском штабе «Зенита» уже есть не менее авторитетные футболисты.

— Он же тоже авторитетный человек.

— Мы не просто так называем его Царь. Здесь даже нет сомнений, — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Мостовой решил пройти тренерскую стажировку в «Спартаке». Мостовой начал учёбу на тренера в академии РФС в мае 2023 года, в группу также входят Дмитрий Сычёв, Андрей Аршавин, Юрий Жирков и другие бывшие футболисты. Учёба завершится осенью, одним из заданий является прохождение стажировки в клубе. Ранее бывший футболист «Локомотива» и сборной России Александр Самедов прошёл стажировку в «Спартаке».