Журналист Окоп: приоритет Трента Александер-Арнольда — остаться в «Ливерпуле»

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Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд хочет остаться в мерсисайдском клубе, сообщает журналист Дэйв Окоп на своём сайте. Ранее появилась информация, что англичанин согласился перейти в мадридский «Реал» свободным агентом следующим летом.

По информации источника, Александер-Арнольд готов ждать, когда руководство «Ливерпуля» сделает ему выгодное предложение по новому контракту. Переговоры продолжаются, обе стороны уверены, что им удастся договориться.

Напомним, действующий контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. 26-летний Трент — воспитанник мерсисайдского клуба. За первую команду он играет с 2016 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александер-Арнольда в € 70 млн.