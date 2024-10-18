Джованни Гонсалес: стиль «Краснодара» — не просто разговоры

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о клубной философии «быков».

«Я слышал о ней ещё до переезда в Россию и теперь убедился, что это не просто разговоры. «Краснодар» стремится владеть мячом и преимуществом, стараться доминировать и создавать моменты. Мне очень импонирует этот подход. Я комфортно себя чувствую в такой игре. В том числе и поэтому я выбрал «Краснодар» как следующую остановку в карьере.

Наверное, можно сказать, что этот стиль уже оформился, ведь клуб следует ему уже много лет. Иногда всё получается хорошо, иногда не очень, но команда не отступает от выбранного курса. Сейчас у нас очень хорошая динамика игры и результатов. И у нас есть огромное желание сохранять её как можно дольше. Мы до конца будем биться за чемпионское звание!» — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».