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Гладилин: «Спартаку» нужна только победа над «Краснодаром», чтобы бороться за чемпионство

Гладилин: «Спартаку» нужна только победа над «Краснодаром», чтобы бороться за чемпионство
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Владимир Гладилин прокомментировал предстоящий матч красно-белых с «Краснодаром», который состоится в субботу, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в матче с «Краснодаром» должен приложить все усилия, чтобы забрать три очка. Встречаются равные соперники, но «Спартаку» нужна только победа, чтобы бороться за чемпионство. Но это не значит, что «Краснодар» приедет отдавать очки, для них ничья будет хорошим результатом.

Если «Спартак» будет лучше играть в обороне и не допустит ошибок, как в прошлых матчах, а также реализует свои моменты у ворот соперника, то выиграет в этом матче. Но у «Краснодара» хорошая линия атаки. Не думаю, что отлёт латиносов в свои сборные скажется на игре «Краснодара», — у команды большая скамейка», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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