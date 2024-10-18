Губернатор Тульской области оценил игру местного «Арсенала»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» поделился мнением об игре местного «Арсенала» в текущем сезоне Первой лиги (ФНЛ).

«На мой взгляд, сегодня команда выглядит достаточно хорошо, достойно проводит матчи. В прошлом и позапрошлом сезонах она переживала непростое время, тем не менее тренерскому штабу удалось сплотить и серьёзно мотивировать коллектив. Несмотря на то что нам не удались стыковые матчи прошлого сезона, тем не менее команда отыграла хорошо и получила право на участие в таких играх. На мой взгляд, тренер сумел сделать очень дружный и сплочённый коллектив, мотивировал ребят на результат и победу. Да, мы довольны результатами и работой тренерского штаба», — приводит заявление губернатора «РБ Спорт».

Напомним, в турнирной таблице Первой лиги ФНЛ «Арсенал» занимает второе место по результатам 14 туров. В активе у клуба 26 очков.