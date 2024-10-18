Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Тульской области оценил игру местного «Арсенала»

Губернатор Тульской области оценил игру местного «Арсенала»
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» поделился мнением об игре местного «Арсенала» в текущем сезоне Первой лиги (ФНЛ).

«На мой взгляд, сегодня команда выглядит достаточно хорошо, достойно проводит матчи. В прошлом и позапрошлом сезонах она переживала непростое время, тем не менее тренерскому штабу удалось сплотить и серьёзно мотивировать коллектив. Несмотря на то что нам не удались стыковые матчи прошлого сезона, тем не менее команда отыграла хорошо и получила право на участие в таких играх. На мой взгляд, тренер сумел сделать очень дружный и сплочённый коллектив, мотивировал ребят на результат и победу. Да, мы довольны результатами и работой тренерского штаба», — приводит заявление губернатора «РБ Спорт».

Напомним, в турнирной таблице Первой лиги ФНЛ «Арсенал» занимает второе место по результатам 14 туров. В активе у клуба 26 очков.

Материалы по теме
Тренер тульского «Арсенала» Сторожук прокомментировал ничью в матче с «Сочи» в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android