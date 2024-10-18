Шешуков: «Спартак» может бороться за тройку, но им не хватает стабильности

Экс-игрок «Спартака» Александр Шешуков оценил шансы красно-белых выйти в тройку лучших клубов Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» может бороться за тройку, но им не хватает стабильности. Совсем недавно пришёл новый тренер, налаживают связи. Но с их составом должны бороться за медали. В каких-то матчах игра хорошего качества, в каких-то — не своем то, что хотел бы видеть тренерский штаб. Ещё есть над чем работать», — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас «Спартак» занимает шестое место турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба 19 очков в 11 турах.