«Ну что ты скажешь пацанам?» Ларин — о массовом переходе игроков «Чертаново» в «Крылья»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о массовом переходе воспитанников академии в самарские «Крылья Советов».

— А как вот потом на практике происходил процесс, ну скажем так, переезда очень большой группы футболистов из «Чертаново» в «Крылья»?

— Ну, значит, смотрите, вот я руководитель команды, у которой футболисты все хотят выйти в Премьер-Лигу. И они готовы к этому. И они все понимают, что нас обломали и нас никогда туда не пустят. Все это понимают. Как я могу их мотивировать? Ещё у всех год контракта остаётся с клубом. Как я могу их мотивировать? Ребят, давайте вы ещё в ФНЛ за «Чертаново» поиграете сезон. А они мне говорят: а для чего? Ну цель-то какая? Мы сейчас вот всем показали, в первый сезон заняли пятое место в ФНЛ, в этом сезоне третье. А дальше-то что? Если нас всё равно не пустят, нас не хотят там видеть. Мы же всё понимаем.

Соответственно, остаётся вариант. Тут Осинькин получает приглашение в Самару. Условно, трёх-четырёх человек хотел с собой взять. Посовещались, решили, что зачем мне держать остальных, там, ещё четырёх на зарплате 150 тысяч рублей, условно, для «Чертаново» это большие деньги. Я говорю: Виталич, ну подумай, кого ещё можно взять. Взяли восемь. Все уехали, у меня бюджет освободился для команды, которых и так денег не хватало. То есть на 70 миллионов таким образом [бюджет] освободился. Плюс мы ещё получили с «Крыльев» деньги. Это взаимовыгодная была история. И вынужденная, потому что ну вот ты директор, понимаешь? Ну что ты скажешь пацанам? Останетесь ещё? Они говорят: мы уже к Премьер-Лиге готовы, — сказал Ларин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».