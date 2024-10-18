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Губернатор Тульской области Миляев: мы вложили порядка 150 млн в стадион

Губернатор Тульской области Миляев: мы вложили порядка 150 млн в стадион
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о ходе реконструкции Центрального стадиона «Арсенал».

«Стадионом мы занимаемся. За последнее время — между прошлым и текущим сезонами — мы вложили порядка 150 млн рублей в стадион. Организовали зоны досмотра автомобильного транспорта и граждан, приобрели и сейчас устанавливаем систему распознавания лиц, дополнительные системы видеонаблюдения, металлодетекторы. Это всё связано с безопасностью.

Есть, конечно, и последующие задачи, связанные с развитием стадиона. Есть необходимость обновления трибун, освещения. Будем этим заниматься. По запросу тренера на территории стадиона в следующем году мы построим тренировочное поле для нашей команды.

Несмотря на то что стадион один из самых возрастных, он находится в центре города. И если посмотреть статистику, то он в лидирующих позициях по средней заполняемости. В РПЛ на трибуны приходили 10-11 тысяч человек в среднем, сейчас — по 4-5 тысяч. Думаю, после выполнения всех задач посещаемость станет ещё выше», — приводит слова Миляева «РБ Спорт».

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