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Килиан Мбаппе потратил € 100 тыс. на скандальную поездку в Стокгольм

Килиан Мбаппе потратил € 100 тыс. на скандальную поездку в Стокгольм
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе потратил € 100 тыс. на скандальную поездку в Стокгольм, сообщает онлайн-издание RMC Sport со ссылкой на L'Equipe. В Швеции Килиан пробыл пять дней.

Напомним, ранее появилась информация, что у Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Стокгольм. Также сообщалось, что Килиан обвиняется в изнасиловании.

К мадридскому «Реалу» Мбаппе присоединился минувшим летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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