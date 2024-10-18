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Экс-игрок ЦСКА Каптилович рассказал о переходе в костромской «Спартак»

Экс-игрок ЦСКА Каптилович рассказал о переходе в костромской «Спартак»
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Бывший игрок ЦСКА и действующий защитник костромского «Спартака» Дмитрий Каптилович прокомментировал свой переход в состав красно-белых.

«У меня появился вариант с костромским «Спартаком», я приехал на просмотр, получилось подписать контракт. Сейчас тут играю, в команде всё хорошо. Про уровень лиги говорить не буду, но лично мне есть куда расти, становиться сильнее в футбольном плане», — сказал Каптилович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, футболист является воспитанником армейцев. В основной команде красно-синих провёл полгода, после чего ушёл на правах свободного агента.

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