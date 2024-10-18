Максим Деменко: ещё непонятно, пошла ли пауза «Краснодару» на пользу

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между чёрно-зелёными и «Спартаком», который состоится в эту субботу, 19 октября.

«Любая команда может прервать победную серию «Краснодара». Ещё непонятно, пошла ли пауза команде на пользу. «Спартак» играет дома, даст бой противнику. Фаворита в этой встрече нет. Матч для «Краснодара» будет сложным. Для тренеров проблематичная ситуация собрать команду после паузы. Нас ждёт интересный матч. Будет интересно посмотреть, потому что играют две атакующие команды», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.