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Максим Деменко: ещё непонятно, пошла ли пауза «Краснодару» на пользу

Максим Деменко: ещё непонятно, пошла ли пауза «Краснодару» на пользу
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между чёрно-зелёными и «Спартаком», который состоится в эту субботу, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

«Любая команда может прервать победную серию «Краснодара». Ещё непонятно, пошла ли пауза команде на пользу. «Спартак» играет дома, даст бой противнику. Фаворита в этой встрече нет. Матч для «Краснодара» будет сложным. Для тренеров проблематичная ситуация собрать команду после паузы. Нас ждёт интересный матч. Будет интересно посмотреть, потому что играют две атакующие команды», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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