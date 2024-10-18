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Защитник «Краснодара» Гонсалес высказался о золотой гонке с «Зенитом» в РПЛ

Защитник «Краснодара» Гонсалес высказался о золотой гонке с «Зенитом» в РПЛ
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Я знаю, что «Зенит» привык каждый год выигрывать чемпионат России. Это тяжелейший соперник. Но совсем недавно мы сумели победить его в Краснодаре. А значит, мы способны обыграть в РПЛ любого. Но для этого мало только усердной работы. Важно оставаться терпеливыми и скромными. Уверен, что этот «Краснодар» готов сражаться за первое место», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».

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