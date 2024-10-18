Защитник Гонсалес сравнил «Краснодар» с одним из лидеров чемпионата Испании

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, на какой клуб стилистически похожи «быки».

«В Испании в похожем ключе играет «Реал Сосьедад». Они тоже любят владеть мячом и доминировать на поле. Та же агрессивность и стремление постоянно оказывать давление на соперника. Очень «кусачая» команда. «Краснодар» — такой же», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».