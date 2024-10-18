Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: Дзюба сейчас везде. Кому он будет большим помощником — «Акрону» или «Зениту»?

Таранов: Дзюба сейчас везде. Кому он будет большим помощником — «Акрону» или «Зениту»?
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал предстоящий матч между «Акроном» или «Зенитом». Он оценил роль нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбы в игре.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Артём Дзюба сейчас везде: футбол, медиа и разные телешоу. Поэтому не знаю, что у него на первом месте и будет ли матч с «Зенитом» принципиальным для него. Нужно разобраться, кому Дзюба будет большим помощником — «Акрону» или «Зениту»? Понятно, что Артём всегда в порядке в психологическом плане, но сложно оценивать его физическую форму.

«Акрон» может попытаться забрать очки у «Зенита», но питерцы понимают, в каком положении они находятся в турнирной таблице. Им нужно выигрывать каждый матч. Настрой у футболистов «Зенита» будет очень серьёзный — «Акрону» будет очень тяжело», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Акрон» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре сегодня, 18 октября. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Материалы по теме
Слуцкий раскрыл, почему Дзюба до сих пор не завершил карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android