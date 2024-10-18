Таранов: Дзюба сейчас везде. Кому он будет большим помощником — «Акрону» или «Зениту»?

Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал предстоящий матч между «Акроном» или «Зенитом». Он оценил роль нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбы в игре.

«Артём Дзюба сейчас везде: футбол, медиа и разные телешоу. Поэтому не знаю, что у него на первом месте и будет ли матч с «Зенитом» принципиальным для него. Нужно разобраться, кому Дзюба будет большим помощником — «Акрону» или «Зениту»? Понятно, что Артём всегда в порядке в психологическом плане, но сложно оценивать его физическую форму.

«Акрон» может попытаться забрать очки у «Зенита», но питерцы понимают, в каком положении они находятся в турнирной таблице. Им нужно выигрывать каждый матч. Настрой у футболистов «Зенита» будет очень серьёзный — «Акрону» будет очень тяжело», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Акрон» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре сегодня, 18 октября. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.