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Гонсалес: из конкурентов «Краснодара» больше всего понравилось московское «Динамо»

Гонсалес: из конкурентов «Краснодара» больше всего понравилось московское «Динамо»
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о конкурентах южного клуба по Российской Премьер-Лиге. Он заявил, что больше всех ему понравилось московское «Динамо».

«Я ещё не досконально изучил все команды. Возможно, в матче с «Краснодаром» у кого-то был не лучший день и они не показали всего, на что способны. Но в тех матчах, в которых участвовал я, больше всего понравилось московское «Динамо». У них и подбор исполнителей классный, и очень вариативная игра. Сразу видно: большая команда. Тем приятнее было их победить», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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