Логашов: «Ростову» давно пора реабилитироваться, но пока не удаётся

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов высказался об игре и результатах жёлто-синих в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Реабилитируется ли «Ростов»? Уже давно пора, но пока не удаётся. Победы над конкурентами им необходимы. В плане результата матч с «Пари НН» очень важен. Нужно подниматься в турнирной таблице. Ну и для уверенности команды очень важно победить в этой игре», – приводит слова Логашова «РБ Спорт».

«Ростов» после 11 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Пари НН» на выезде. Игра состоится в эту субботу, 19 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 14:00 мск.