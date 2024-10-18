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Логашов: «Ростову» давно пора реабилитироваться, но пока не удаётся

Логашов: «Ростову» давно пора реабилитироваться, но пока не удаётся
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Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов высказался об игре и результатах жёлто-синих в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«Реабилитируется ли «Ростов»? Уже давно пора, но пока не удаётся. Победы над конкурентами им необходимы. В плане результата матч с «Пари НН» очень важен. Нужно подниматься в турнирной таблице. Ну и для уверенности команды очень важно победить в этой игре», – приводит слова Логашова «РБ Спорт».

«Ростов» после 11 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Пари НН» на выезде. Игра состоится в эту субботу, 19 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 14:00 мск.

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