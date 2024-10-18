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Расписание матчей РПЛ 18 октября

Расписание матчей РПЛ 18 октября
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Сегодня, 18 октября, матчем «Акрон» — «Зенит» стартует 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня, который будет состоять из двух матчей.

Пятница, 18 октября, Российская Премьер-Лига:

  • 18:00 мск. «Акрон» — «Зенит»;
  • 20:15 мск. «Ахмат» — «Факел».

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи. На одно очко меньше у петербургского «Зенита», который замыкает тройку лидеров. Сине-бело-голубые становились чемпионами страны в шести последних сезонах подряд.

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