Защитник «Краснодара» Гонсалес высказался о беспроигрышной серии клуба в РПЛ

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о беспроигрышной серии клуба в РПЛ. Напомним, за 11 туров «быки» ни разу не проиграли (восемь побед, три ничьих).

«Нет, я не удивлëн. Мы стараемся побеждать в каждом матче. У команды уже выработался менталитет победителя. Это очень важно в футболе. Мы верим в себя и друг в друга. Мы все вместе бежим, боремся, прессингуем, атакуем. Такую команду сложно сломить», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».