Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что увольнение Игоря Осинькина из «Крыльев Советов» было исключено.

— Допускаете, что если бы не эти посты, которые были, то не было бы звонка Солдатенкова? Не было бы всей этой шушеры?

— Нет, не допускаю.

— И, возможно, это бы произошло?

— Нет, этого бы не произошло, я знаю почему, но сказать не могу.

— Потому что реально не было никаких вариантов?

— Ну, что-то было, но никаких решений не было. И потом, у Игоря Витальевича защищённый контракт. Я знаю кое-что большее, ничего бы не произошло, — сказал Николай Ларин в новом выпуске на канале «Коммент.Шоу».