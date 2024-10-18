Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Ларин заявил, что увольнение Игоря Осинькина из «Крыльев Советов» было исключено

Николай Ларин заявил, что увольнение Игоря Осинькина из «Крыльев Советов» было исключено
Комментарии

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что увольнение Игоря Осинькина из «Крыльев Советов» было исключено.

— Допускаете, что если бы не эти посты, которые были, то не было бы звонка Солдатенкова? Не было бы всей этой шушеры?
— Нет, не допускаю.

— И, возможно, это бы произошло?
— Нет, этого бы не произошло, я знаю почему, но сказать не могу.

— Потому что реально не было никаких вариантов?
— Ну, что-то было, но никаких решений не было. И потом, у Игоря Витальевича защищённый контракт. Я знаю кое-что большее, ничего бы не произошло, — сказал Николай Ларин в новом выпуске на канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бояринцев: в «Крыльях» возникла взрывоопасная ситуация, но Осинькина не за что ругать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android