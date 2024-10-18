Экс-игрок «Спартака» Маркитесов прокомментировал своё игровое время в «Родине»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Маркитесов рассказал о своём игровом времени в составе ФК «Родина».

«Мои дела в команде прекрасны, всё нравится. Конечно, любому футболисту хочется играть за первую команду, помогать, но, когда меня выпускают играть за вторую, мне в удовольствие получить игровое время, показать себя там, приносить результат команде. Поэтому всё хорошо», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник провёл 22 минуты игрового времени в одном матче. На сегодняшний день «Родина» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги (ФНЛ), набрав 19 очков по результатам 14 матчей.