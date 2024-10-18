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Анчелотти — о Мбаппе: у Килиана всё хорошо, этот перерыв ему помог

Анчелотти — о Мбаппе: у Килиана всё хорошо, этот перерыв ему помог
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем своей команды Килиане Мбаппе. Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе обвинили в изнасиловании.

«У него всё хорошо. Он воспользовался паузой, чтобы улучшить своё состояние. Килиан счастлив, с нетерпением ждёт завтрашнего возвращения и хочет быть важным для команды. Эти 15 дней перерыва (на игры сборных. — Прим. «Чемпионата») очень помогли ему», — приводит слова Анчелотти RMC Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

К мадридскому «Реалу» Мбаппе присоединился минувшим летом. Ранее нападающий выступал за «Пари Сен-Жермен».

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