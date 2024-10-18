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Абаев: между «Зенитом» и «Акроном» большая разница — Дзюбе будет непросто себя проявить

Абаев: между «Зенитом» и «Акроном» большая разница — Дзюбе будет непросто себя проявить
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Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев прокомментировал предстоящий матч тольяттинского «Акрона» и санкт-петербургского «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для Дзюбы матч с «Зенитом» будет принципиальным, ведь это его бывшая команда. Но разница между «Зенитом» и «Акроном» очень большая — Дзюбе будет не так просто себя проявить. В этом матче поставил бы на «Зенит». Питерцам нельзя оступаться и терять очки в матчах с такими соперниками, команда и так потеряла много очков», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, команды встретятся сегодня, 18 октября, в рамках 12-го тура МИР РПЛ.

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