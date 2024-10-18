Абаев: между «Зенитом» и «Акроном» большая разница — Дзюбе будет непросто себя проявить

Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев прокомментировал предстоящий матч тольяттинского «Акрона» и санкт-петербургского «Зенита».

«Для Дзюбы матч с «Зенитом» будет принципиальным, ведь это его бывшая команда. Но разница между «Зенитом» и «Акроном» очень большая — Дзюбе будет не так просто себя проявить. В этом матче поставил бы на «Зенит». Питерцам нельзя оступаться и терять очки в матчах с такими соперниками, команда и так потеряла много очков», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, команды встретятся сегодня, 18 октября, в рамках 12-го тура МИР РПЛ.