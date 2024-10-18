Митрофанов: Сирия и Бруней не единственные возможные соперники сборной России в ноябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Российский футбольный союз рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с командами Сирии и Брунея в ноябре, однако они не являются единственными вариантами.

«Мы ведём переговоры по матчам в ноябре. Мы действительно ведём переговоры с рядом стран, в том числе с командами Брунея и Сирии. Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Но есть ещё и другие варианты», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.