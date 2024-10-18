Хомуха — о Дзюбе: форвард навяжет борьбу, но «Зениту» требуется интенсивность

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, способен ли форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба быть полезным для «Зенита».

«Нынешний — нет. Возраст берет своё. «Зениту» требуется та интенсивность, которую Дзюба уже не поддерживает. Но он вполне способен помочь «Акрону», не ставящему перед собой высоких задач в турнирной таблице. Здесь он может быть очень полезен. Стандартные положения — один из его козырей. Думаю, что форвард навяжет борьбу, найдёт свои моменты», — приводит слова бывшего футболиста «Спорт день за днём».

Напомним, «Акрон» и «Зенит» сыграют в 12-м туре чемпионата России уже сегодня, 18 октября. До этого сезона ни разу клубы не играли друг с другом. Но сейчас это будет уже их третья встреча. Причём тольяттинцы стали всего лишь одной из двух команд, которые в этом сезоне смогли одолеть петербуржцев.