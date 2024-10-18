Булыкин: Дзюба — помощник «Акрону», он будет играть с удвоенной энергией с «Зенитом»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин дал прогноз на игру форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом».

«У «Акрона» нет шансов в матче с «Зенитом». Для Дзюбы это будет принципиальный матч, где он захочет забить, но никто сейчас не скажет, получится ли у него сделать это. Артём в этом матче будет играть с удвоенной энергией, но разница между «Акроном» и «Зенитом» существенная.

Конечно, Дзюба — помощник «Акрону» в этой игре. Тольяттинцы всё равно будут иметь один-два момента. В таких эпизодах всё будет зависеть от мастерства Дзюбы. Мы уже видели, что «Зенит» может расслабленно отнестись к матчу и не очень хорошо сыграть. Поэтому многое зависит от «Акрона». Как он будет противостоять нашему чемпиону», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, встреча клубов состоится сегодня, 18 октября, в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.