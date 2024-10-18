Защитник «Краснодара» Гонсалес назвал самого опасного игрока в составе «Спартака»

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится в субботу, 19 октября.

«Это один из грандов чемпионата России. Большая команда с отличными футболистами. Например, Эсекьель Барко сейчас находится на невероятном уровне. Я видел его в матчах чемпионата Аргентины. Он ещё в «Ривере» показывал свой класс и теперь делает это в России — голами, результативными передачами. И тренер у «Спартака» известный, с большим опытом. Плюс они играют дома. Но у нас было время, чтобы как следует подготовиться к этому матчу. Постараемся продемонстрировать это на поле. В одном я уверен: это будет грандиозный матч», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».