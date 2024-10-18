Экс-защитник ЦСКА Каптилович: спокойно могу представить Торопа в основе сборной России

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Каптилович прокомментировал игру армейца вратаря Владислава Торопа.

«Слава Тороп всегда был хорошим вратарём: что в академии, что в первой команде. На тренировках с основой сразу же показывал себя с лучшей стороны. Сейчас у него всё заслуженно. Спокойно могу его представить в основном составе сборной России, тут уже всё от него зависит», — сказал Каптилович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России. Сейчас ПФК ЦСКА находится на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ с 20 очками.