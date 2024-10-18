Джованни Гонсалес включил арену «Краснодара» в топ-3 стадионов, на которых играл

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о лучших стадионах, на которых играл в ходе своей карьеры. До переезда в Россию футболист выступал в чемпионате Испании.

«Я ещё не на всех аренах в РПЛ был, но из тех, на которых играл, «Краснодар» однозначно лучший.

Если по инфраструктуре, на ум сразу приходит арена «Атлетико» Мадрид. Стадион «Атлетика» из Бильбао, «Сан-Мамес», тоже потрясающий. Но арена «Краснодара» меня тоже удивила своей архитектурой и комфортабельностью. А световое шоу на «Зените» было совершенно потрясающее. Мурашки по коже бежали!» — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.