Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джованни Гонсалес включил арену «Краснодара» в топ-3 стадионов, на которых играл

Джованни Гонсалес включил арену «Краснодара» в топ-3 стадионов, на которых играл
Комментарии

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о лучших стадионах, на которых играл в ходе своей карьеры. До переезда в Россию футболист выступал в чемпионате Испании.

«Я ещё не на всех аренах в РПЛ был, но из тех, на которых играл, «Краснодар» однозначно лучший.

Если по инфраструктуре, на ум сразу приходит арена «Атлетико» Мадрид. Стадион «Атлетика» из Бильбао, «Сан-Мамес», тоже потрясающий. Но арена «Краснодара» меня тоже удивила своей архитектурой и комфортабельностью. А световое шоу на «Зените» было совершенно потрясающее. Мурашки по коже бежали!» — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«У меня и майка, и шорты Месси есть!» Почему Гонсалес променял Испанию на Россию
Эксклюзив
«У меня и майка, и шорты Месси есть!» Почему Гонсалес променял Испанию на Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android