Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Терентьев назвал команду, которая претендует на чемпионство в РПЛ в этом сезоне

Денис Терентьев назвал команду, которая претендует на чемпионство в РПЛ в этом сезоне
Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Денис Терентьев рассказал, кто может претендовать на чемпионство Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Краснодар» сейчас здорово играет, они в том году чуть не зацепились, так что будем болеть за конкуренцию в чемпионате.

Я думаю, в этом году отделились эти семь команд верхней части таблицы и восемь нижней. Между ними видна разница. Но ничего, интересно, когда команды с «Зенитом» конкурируют. Думаю, «Зенит» в этой конкуренции будет сильнее», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, лидером РПЛ сейчас является «Краснодар» с 27 очками в активе. Столько же набрал «Зенит», который расположился на втором месте турнирной таблицы.

Материалы по теме
Защитник «Краснодара» Гонсалес высказался о золотой гонке с «Зенитом» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android