Денис Терентьев назвал команду, которая претендует на чемпионство в РПЛ в этом сезоне

Защитник калининградской «Балтики» Денис Терентьев рассказал, кто может претендовать на чемпионство Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Краснодар» сейчас здорово играет, они в том году чуть не зацепились, так что будем болеть за конкуренцию в чемпионате.

Я думаю, в этом году отделились эти семь команд верхней части таблицы и восемь нижней. Между ними видна разница. Но ничего, интересно, когда команды с «Зенитом» конкурируют. Думаю, «Зенит» в этой конкуренции будет сильнее», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, лидером РПЛ сейчас является «Краснодар» с 27 очками в активе. Столько же набрал «Зенит», который расположился на втором месте турнирной таблицы.