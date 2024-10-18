Уругвайский защитник «Краснодара» Гонсалес оценил уровень РПЛ

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, ранее выступавший за «Мальорку», оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«Хороший уровень. Меня это даже приятно удивило. Футбол в России очень конкурентный, динамичный, интенсивный и физический. Тут всё время нужно отдаваться игре на 100 процентов. И это здорово! Мне нравится сохранять эту концентрацию, поддерживать ритм. Это позволяет расти как футболисту», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».