Хосеп Гвардиола: пока я не принял решения по своему будущему

Главный тренер «Манчестер Сити» испанский специалист Хосеп Гвардиола заявил, что пока не принял решения по своему будущему. Действующий контракт Гвардиолы с английским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«На данном этапе я ещё не принял решения. Когда я приму решение, я сообщу об этом клубу, а затем прессе… Вот почему нет никаких новостей, и вот почему мне не нужно добавлять абсолютно ничего к уже сказанному. Моё внимание сосредоточено только на следующей игре», — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Гвардиола работает главным тренером «Ман Сити» с 2016 года. Ранее он тренировал «Баварию» и «Барселону».