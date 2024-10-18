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Уругвайский защитник «Краснодара» назвал главную проблему, с которой столкнулся в России

Уругвайский защитник «Краснодара» назвал главную проблему, с которой столкнулся в России
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес назвал главную проблему, с которой столкнулся в России. Он выделил утомительные переезды.

«Это единственный негативный момент, с которым я здесь столкнулся. Закрытый в Краснодаре аэропорт и нам, футболистам, доставляет дополнительные сложности. Но я знал об этом заранее и был готов к этому морально. Хочется верить, что эта проблема в скором времени разрешится. Это позволило бы нам немного расслабиться и избавило от дополнительных стрессов», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах.

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