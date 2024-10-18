Защитник «Краснодара» Гонсалес: уверен, что Карпина помнят на Мальорке

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, ранее выступавший за «Мальорку», высказался о Валерии Карпине, который также играл за испанский клуб в бытность футболистом.

«Скажу честно: не слышал это имя в клубе и никогда о нём не спрашивал. Но уверен, что Карпина помнят на Балеарах. У «Мальорки» очень преданные болельщики. Мне кажется, они знают всех иностранцев, которые играли или тренировали в клубе. Думаю, что и Карпина не забыли», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Гонсалес перешёл в «Краснодар» прошлым летом. Он уже успел провести за «быков» восемь матчей.