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Овчинников заявил, что можно прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Овчинников заявил, что можно прожить на 30 тысяч рублей в месяц
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Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников прокомментировал заявление голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, что он способен прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«Если он живёт на базе, то да. Я допускаю, что такое может быть. Это же стереотип, что все футболисты сразу идут покупать себе «Мерседес». Они просто любят футбол. В сегодняшнем мире 30 тысяч в месяц это мало, но прожить, наверное, можно», — приводит слова Овчинникова Sport24.

Ранее вратарь сине-бело-голубых рассказывал, что эта сумма без учёта аренды квартиры. Он отметил, что мог бы питаться на базе, а других больших статей расхода не имеет.

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