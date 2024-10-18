Зоран Тошич: надеюсь, российские команды вернутся в еврокубки

Бывший полузащитник «Партизана», «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зоран Тошич заявил, что ждёт возвращения российских команд в еврокубковые турниры. Все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022-го.

«Конечно, мне как человеку, который очень долго играл в России, жалко, что такое происходит. Но я надеюсь, что скоро всё исправится и российские команды вернутся в еврокубки и Лигу чемпионов. Я не занимаюсь политикой и могу лишь сказать, что жду возвращения России. Но когда это будет, кто это одобрит, не могу сказать и не могу в это вмешиваться», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Тошичу 37 лет. Будучи профессиональным футболистом, Зоран успел поиграть за такие клубы, как «Банат Зренянин», «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кёльн», ЦСКА, «Тайчжоу Юаньда», «Тобол» и «Ламия». В составе ПФК ЦСКА Зоран Тошич трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В «Манчестер Юнайтед» сербский футболист стал чемпионом Англии.