Гришин: у Файзуллаева поднимется цена, если выиграет награду лучшему молодому игроку Азии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин высказался о молодом полузащитнике армейцев и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.

«Попадание Аббосбека Файзуллаева в тройку кандидатов на звание лучшего молодого футболиста Азии — очень хорошо. Думаю, у него есть шансы выиграть эту награду, однако у Аббоса есть конкуренты. Если Файзуллаев выиграет эту награду, то у ЦСКА поднимется престиж. Клубу будет отрадно, что за них играет такой футболист. Ну а также поднимется рыночная цена Аббоса. Это выгодно Файзуллаеву и ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.