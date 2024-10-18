Андрей Аршавин: я бы не хотел, чтобы в раздевалку заходили журналисты

Бывший полузащитник сборной России и амбассадор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Аршавин высказался о работе СМИ на футбольных турнирах.

«Я ретроград и за классический подход. Как футболист я бы не хотел, чтобы в раздевалку заходили журналисты. Однако это касается тех матчей, когда ты играешь за деньги, трофеи, титулы. Это может отвлекать и нервировать тренеров. Хотя даже в этой сфере та же английская Премьер-лига спешит обогнать наш Кубок. Вот уже взяли интервью у человека, которого только что заменили. Когда мы участвуем в Матче легенд и спортивная составляющая не первостепенна, журналисты сидят рядом с нами в раздевалке, а рядом тренер даёт установку. И это нормально, востребовано зрителями.

Безусловно, интеграция информационных технологий и медиа в игру, процесс матча, жизнь команды будет неотвратимо увеличиваться. Не так давно один из президентов футбольного клуба, кажется, «Брюгге», рассказывал, как болельщики могут получать в клубном приложении информацию, например, о замене, которую тренер сделает через минуту-две. Раньше, чем это показано в трансляции. Сюда же – «живая» статистика идущего матча. Цифровизация футбола как спорта номер один в мире будет происходить быстрее», – передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата».