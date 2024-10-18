Стали известны результаты жеребьёвки шестого раунда Пути регионов Кубка России

Сегодня, 18 октября, состоялась жеребьёвка шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

«Балтика» — «Урал»;

«Тюмень» — «Амкар-Пермь»;

«Шинник» — «Чайка»;

«Сочи» — «Спартак» Кострома.

Матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 29 по 31 октября. Каждая пара проведёт одну встречу. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютный рекордсмен по числу побед в Кубке — московский «Локомотив».