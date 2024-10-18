Защитник «Краснодара»: у меня была возможность убедиться, что Месси — живой человек

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал об играх за свою национальную команду со сборной Аргентины, в составе которой играл Лионель Месси.

«У меня была возможность прикоснуться к легенде в прямом смысле слова. Потрогать, чтобы убедиться, что это живой человек, ха-ха. Но в футбольном отношении Месси — с другой планеты, тут нечего добавить. Счастлив, что мне удалось несколько раз пересечься с ним на одном поле. Это одно из ярчайших воспоминаний в карьере», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Гонсалес перешёл в «Краснодар» прошлым летом. Ранее он выступал за «Мальорку».