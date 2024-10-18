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Алдонин: в матче «Спартак» — «Краснодар» будет очень весёлая игра без обороны

Алдонин: в матче «Спартак» — «Краснодар» будет очень весёлая игра без обороны
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Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

«В матче «Спартак» — «Краснодар» будет очень весёлая игра без обороны. Но мне кажется, «Краснодару» по силам продлить свою беспроигрышную серию. Вызов в свои сборные иностранцев «Краснодара» может повлиять на форму команды. Ведь длительные перелёты и разные часовые пояса — очень непростые условия, которые накладывают определённые сложности», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, команды встретятся в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги в эту субботу, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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