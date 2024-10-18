Маркитесов: надеюсь, «Спартак» займёт первое место в этом сезоне — все шансы есть

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Маркитесов высказался о шансах красно-белых стать чемпионами Российской Премьер-Лиги.

«Надеюсь, «Спартак» займёт первое место в этом сезоне, другой результат будет не очень хорошим. С нынешним «Зенитом» можно конкурировать. Играли на равных в гостях, да и в том сезоне тоже. «Спартак» спокойно может конкурировать, есть все шансы на первое место», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас «Спартак» располагается на шестом месте турнирной таблицы МИР РПЛ. У подопечных Деяна Станковича 19 очков по результатам 11 туров.