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Аршавин назвал лучшего российского игрока за границей

Аршавин назвал лучшего российского игрока за границей
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком, выступающим за границей.

«Не знаю, кто самый яркий, но лучший российский футболист, играющий за границей, — Головин», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

28-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин с июля 2018 года выступает за команду французской Лиги 1 «Монако». В составе монегасков Головин сыграл 210 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 30 млн. Также за границей выступают полузащитник Далер Кузяев, нападающий Фёдор Чалов, вратарь Матвей Сафонов и другие футболисты.

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