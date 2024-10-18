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Защитник «Краснодара» Гонсалес: ЧМ-2026 — моя самая большая мечта

Защитник «Краснодара» Гонсалес: ЧМ-2026 — моя самая большая мечта
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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что его мечта сыграть за сборную Уругвая на чемпионате мира — 2026.

— Веришь, что ещё вернёшься в сборную?
— Почему нет? Я никогда не терял надежды сыграть ещё за свою страну. Но это право ещё нужно заслужить качественной игрой за клуб.

— ЧМ-2026 — мечта?
— Без сомнений. Это одно из ещё не сбывшихся желаний в футболе. Моя самая большая мечта, — рассказал Джованни Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Гонсалес перешёл в «Краснодар» минувшим летом. Ранее Джованни выступал за «Мальорку» в чемпионате Испании.

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