Известный российский специалиста Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» прервать победную серию «Краснодара». Красно-белые встретятся с «быками» в матче 12-го тура РПЛ, который состоится в эту субботу, 19 октября.

«Спартак», конечно, может прервать победную серию «Краснодара». Это команда, которая может и проиграть любому, и выиграть на данном этапе. Не могу сказать, что «Краснодар» на голову сильнее «Спартака» — составы у них равные. Кордоба может приехать не в лучшем состоянии, потому что летит из Южной Америки. Ещё позавчера он играл за сборную Колумбии», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.