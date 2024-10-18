Терентьев раскрыл причину своего ухода из «Ростова»

Защитник «Балтики» Денис Терентьев раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова». По словам футболиста, тренер ростовчан Валерий Карпин делает ставку на молодых игроков, поэтому он и был вынужден покинуть клуб в мае 2024 года.

— Разговаривали с Карпиным на тему того, чтобы остаться?

— Это больше к руководству вопрос. Если бы Валерий Георгиевич был заинтересован, он бы поговорил с руководителями. Для меня ситуация понятна, всё нормально.

— Можно сказать, что вы ушли из-за того, что «Ростов» делает ставку на молодых футболистов?

— Да, Карпин доверяет молодым игрокам. В прошлом сезоне в Кубке России играли почти дублем и прошли очень далеко, а потом чудом уступили «Балтике», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

Напомним, Терентьев отыграл за «Ростов» 135 матчей. После перехода в «Балтику» он уже успел провести 12 матчей за калининградцев.