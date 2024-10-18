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Терентьев раскрыл причину своего ухода из «Ростова»

Терентьев раскрыл причину своего ухода из «Ростова»
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Защитник «Балтики» Денис Терентьев раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова». По словам футболиста, тренер ростовчан Валерий Карпин делает ставку на молодых игроков, поэтому он и был вынужден покинуть клуб в мае 2024 года.

— Разговаривали с Карпиным на тему того, чтобы остаться?
— Это больше к руководству вопрос. Если бы Валерий Георгиевич был заинтересован, он бы поговорил с руководителями. Для меня ситуация понятна, всё нормально.

— Можно сказать, что вы ушли из-за того, что «Ростов» делает ставку на молодых футболистов?
— Да, Карпин доверяет молодым игрокам. В прошлом сезоне в Кубке России играли почти дублем и прошли очень далеко, а потом чудом уступили «Балтике», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

Напомним, Терентьев отыграл за «Ростов» 135 матчей. После перехода в «Балтику» он уже успел провести 12 матчей за калининградцев.

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