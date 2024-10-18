Тошич считает, что уровень футбола в России выше, чем в Сербии

Бывший полузащитник «Партизана», «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зоран Тошич сравнил уровень футбола в Сербии с Российской Премьер-Лигой. По словам Тошича, сербский футбол уступает по качеству российскому. Вместе с тем Зоран подчеркнул, что сравнивать уровень футбола в двух странах непросто.

«Тяжело сравнивать. И неважно, что Россия сейчас не участвует в еврокубках, всё равно РПЛ намного сильнее, чем чемпионат Сербии. Да, «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпиона, но остальные команды выступают не очень хорошо. В общем, в российском первенстве намного выше уровень конкуренции, намного сильнее команды. Очевидно, что уровень футбола в России выше, чем в Сербии», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Тошичу 37 лет. Будучи профессиональным футболистом, Зоран успел поиграть за такие клубы, как «Банат Зренянин», «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кёльн», ЦСКА, «Тайчжоу Юаньда», «Тобол» и «Ламия». В составе ПФК ЦСКА Зоран Тошич трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В «Манчестер Юнайтед» сербский футболист стал чемпионом Англии.