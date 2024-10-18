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В «Соколе» заявили, что в клуб обращались ведьмы третьего поколения на вакансию таролога

В «Соколе» заявили, что в клуб обращались ведьмы третьего поколения на вакансию таролога
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PR-менеджер казанского «Сокола» Артём Аксинин рассказал, что в клуб обращались ведьмы третьего поколения на вакансию таролога.

«Мы получили более 600 заявок на вакансию таролога и поставили на паузу поиск, чтобы разобраться с тем, что есть. Заявок очень много, а специфика тарологов очень разная. Нам писали ведьмы в третьем поколении, особые методисты йоги и разные другие люди, которые предлагают разную консультацию эзотерического характера.

Мы поняли, что оказывается больше сфер, и запустили тестовое задание в социальных сетях тем, кто откликнулся на заявку. Так как эта идея была отдела медиакоммуникации, то мы берём на себя ношу нанять человека. Мы разбираемся в этом вопросе», — сказал Аксинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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