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Головин рассказал, чем Карпин отличается от топовых европейских тренеров

Головин рассказал, чем Карпин отличается от топовых европейских тренеров
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чем главный тренер сборной России Валерий Карпин отличается от топовых европейских специалистов.

«Карпин больше лично общается с игроками, подходит и что-то спрашивает о состоянии и настроении, даже какие-то личные моменты — как дела в семье? В Европе этого меньше, и дело даже не в Тьерри Анри, а во всех тренерах. Там более рабочая атмосфера — только футбол, ничего лишнего. У нас, если взять Валерия Георгиевича, в этом плане больше таких моментов, разговоров о чём-то простом», — приводит слова Головина «РИА Новости Спорт».

28-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин с июля 2018 года выступает за команду французской Лиги 1 «Монако». В составе монегасков Головин сыграл 210 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 30 млн. Валерий Карпин тренирует сборную России по футболу с 2021 года.

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